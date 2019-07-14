На Хмельниччине кандидата в нардепы пытались зарезать ножом – он обвиняет в этом своего конкурента

Кандидат в нардепы от «Свободы» по округу №192 в Хмельницкой области Назарий Чепко заявил о нападении на него, которое произошло в ночь на субботу. Он получил ножевое ранение в грудь.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

В нападении он обвиняет экс-регионала, действующего нардепа Александру Герегу, с которым он конкурирует на выборах.

«Сегодня ночью экс-регионал – Герега попытался меня убить за опубликованную мной правду про него.» - сообщает кандидат.

Позже он добавил, что дал объяснение СБУ о нападении.

В комментарии изданию «ОПОРА», Чепко отметил, что злоумышленник целился ему ножом в сердце, однако удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел. Нападение он связывает с распространением газет и листовок об Александре Гереге.

«Мы издали и газету, и листовку. После чего нам передавали, что будут судиться… Вчера мы раздавали листовку, в которой опубликовали расследование программы «Схемы», после чего к моему собрату, который занимается агитацией в Ярмолинцах, подошел неизвестный человек, лет 25-30, и спросил, поддерживает ли он Чепка Назара. На положительный ответ незнакомец ответил: «Ну, смотри чтобы тебе не загнали теперь нож в глаз»… И произошло это после листовок, которые дали очень хороший эффект», - сказал кандидат.

Поскольку лицо нападающего Назарий Чепко не видел, свидетелей нападения нет, то кандидат решил, что смысла писать заявление в полицию тоже нет. Зато Назарий Чепко давал объяснения относительно инцидента - и ночью в больнице, и днем ​​в отделе полиции.

По просьбе «ОПОРЫ» о комментарии относительно обвинений, которые выдвинул Назарий Чепко, в штабе Александра Гереги предоставили видео, в котором представитель кандидата Валерий Парамей отмечает:

«Необоснованные обвинения политических оппонентов - самый распространенный способ грязной агитации. Поэтому воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепка о нападении на него попыткой дискредитировать своего политического конкурента на избирательном округе ... Его упреки необоснованны, не подтверждены никакими фактами или доказательствами. Хотим напомнить, что в соответствии с законодательством за действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации, предусмотрена гражданско-правовая ответственность».

Напомним про похожий случай, экс-мэр Конотопа обвинил в организации нападения на него нардепа Молотка – депутат отрицает причастность.