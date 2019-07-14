В Николаеве в урне на автовокзале нашли труп младенца

Фото - «Новости-N» В Николаеве 14 июля в урне на платформе междугороднего автовокзала нашли пакет, в котором находился труп младенца.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На месте происшествия сейчас работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося. Пока что полиция не берется сказать, что именно нашли – тело новорожденного или зародыш, ожидают приезда эксперта, который даст точную характеристику.

Также оперативников полиции ориентировали на розыск матери этого младенца, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сайт «Новости-N» сообщает, что тело обнаружила уборщица, которая хотела очистить урну и увидела страшную находку.

Напомним, что ранее в Николаеве в канализации обнаружили эмбрион пятимесячного ребенка.