На Николаевщине «любитель селфи», подозреваемый в ограблении, может выйти из СИЗО под залог в 40 тысяч

В Новой Одессе суд поместил под стражу 35-летнего местного жителя, который подозревается в ограблении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 40 тысяч гривен.

11 июля ранее судимый злоумышленник, пользуясь отсутствием владельцев, проник через окно в дом адвоката, откуда украл мобильный телефон, столовые приборы и другое имущество. Перед совершением преступления он сделал селфи и закрыл лицо своей футболкой. Уже когда вор собирался идти с награбленным, на пороге его встретил сын домовладельца. Злоумышленник, пытался убежать и потерял по дороге часть похищенных вещей, его задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.