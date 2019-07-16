На Киевщине парень обстрелял пару, а в отделе полиции отстегнул наручники и застрелился

В Ирпене 19-летний парень, который обстрелял из травматического оружия пару, после задержания сумел освободиться от наручников, отобрать пистолет и застрелиться.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Около 22:00 в полицию сообщили, что на одной из улиц города Ирпень слышны выстрелы. По адресу сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа.

На месте происшествия полицейские выяснили, что девушке и парню стреляли из травматического оружия сзади в голову. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия изъяты гильзы.

Сотрудники полиции установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомели, который ранее встречался с пострадавшей девушкой.

На его поиски были ориентированы наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомеля полиция задержала возможного нападающего. При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила специальное средство - наручники и доставила молодого в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию его в порядке статьи 208 УПК Украины и изъятия у него оружия.

«В помещении полиции мужчина неизвестным способом освободил одну руку с наручников, потом выхватил пистолет и стал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейские достали табельное огнестрельное оружие. В это время человек с оружием в руках внезапно вернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего мужчины, он умер через несколько часов в больнице», – говорится в сообщении.

События, которые происходили в отделе полиции, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяло расследование на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по части 2 статьи 15 («Покушение на преступление»), пункта 1 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 1 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на Донбассе задержанный во время допроса выхватил у полицейского пистолет и застрелился.