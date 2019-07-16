На Николаевщине у троих жителей села полицейские нашли более 700 кустов конопли, выращенных во дворе домов

В Веселиновском районе области полицейские изъяли у местных жителей более 700 растений конопли, которую те выращивали у себя дома.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские Веселиновского отдела полиции получили информацию о том, что жители одного из сел района выращивают по месту жительства коноплю.

В рамках начатых уголовных производств под процессуальным руководством местной прокуратуры, правоохранители провели санкционированные обыски территорий домохозяйств мужчин. В результате следственных действий на приусадебном участке 39-ти, 36-ти и 35-летних жителей района полицейские обнаружили плантации конопляных насаждений и рассаду конопли в пластиковых стаканчиках, за которыми владельцы тщательно ухаживали, оснастив капельным поливом, и спрятав от посторонних глаз.

По словам наркоаграриев, коноплю они выращивали якобы для собственного употребления. Всего сотрудники полиции изъяли 770 наркосодержащих растений, сейчас их образцы направлены на исследование.

Следователями Веселиновского отдела полиции расследуются материалы уголовных производств, начатых по признакам части 2 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное следствие продолжается. После получения результатов экспертиз правоохранители будут принимать дальнейшие процессуальные решения, в частности, о сообщении мужчинам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее полиция нашла у николаевца 160 кустов конопли – он говорил, что все вырастил для себя.