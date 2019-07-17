Полиция изъяла у жителя Николаевщины каннабис, завернутый в предвыборную газету

В Вознесенском районе Николаевщины полиция изъяла у 37-летнего жителя одного из сел 500 граммов каннабиса и 67 кустов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отметим, что наркотики хранились в мешке, пакете, а также в агитационной газете. По словам мужчины, коноплю он выращивал исключительно для собственного употребления. Изъятые наркотики направлены на экспертизу.

Полиция начала уголовное производство за незаконно хранение наркотиков, а также выращивание конопли. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее на Николаевщине у троих жителей села полицейские нашли 770 кустов конопли, выращенных во дворах домов.