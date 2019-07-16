Человеком, который рассылал СМС с дискредитацией партии «Голос» и агитацией за Порошенко, оказался депутатом сельсовета на Львовщине

Полицейские разоблачили депутата сельсовета в массовой смс-рассылке для дискредитации политической партии «Голос» на Львовщине.

Об этом 16 июля сообщил начальник Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Демедюк, информирует сайт полиции.

- В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее смс-рассылку с альфа-именем «Peremoga», является одним из депутатов сельсоветов Львовской области. В виде физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тысяч в течение месяца, – сообщил Демедюк.

По данным полиции, в сообщениях отмечалось, что партия «Голос» не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации относительно оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию «Европейская солидарность».

- Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине, - рассказал Демидюк.

Полиция сообщает, что открыла уголовное производство по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят жителям Львовской области с одного и того же номера.