В Николаеве пьяные родители забыли впустить маленькую дочь домой – у ребенка сахарный диабет и это могло привести к беде

В Николаеве около 22:00 16 июля женщина нашла на улице Океановской 6-летнюю девочку, которая не могла попасть домой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение об обнаружении на улице девочки, которая находилась без сопровождения взрослых. На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции, где их ожидали девочка и женщина, которая её нашла.

Девочка рассказала, что живет по указанному адресу вместе с родителями. Вечером она пошла играть на улицу, а когда вернулась, не смогла попасть в квартиру, двери были закрыты изнутри. После неудачных попыток достучаться до хозяев патрульные отвезли девочку в Корабельный отдел полиции, где в разговоре она сказала, что болеет сахарным диабетом и вскоре ей нужно принять необходимые медицинские препараты.

Поскольку состояние здоровья ребенка вызвало беспокойство, полицейские приняли решение отвезти ее в медицинское учреждение, но по дороге еще раз наведались по месту жительства родителей. Когда удалось разбудить хозяев квартиры, двери открыл нетрезвый отец девочки, который объяснил, что вообще не знал об отсутствии дочери дома.

Как выяснилось, пока девочка находилась на улице, ее горе-родители употребляли алкоголь. Не убедившись в присутствии дома дочери, они закрыли двери и пошли отдыхать. В результате в течение нескольких часов девочка не могла попасть внутрь.

В отношении родителей составили и направили на рассмотрение суда административные материалы по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей»), а также направили материалы в районную службу по делам детей для проверки условий проживания и воспитания ребенка.

Напомним, что ранее в Николаеве мать бросила своего маленького сына, и ребенка забрали в центр реабилитации детей.