В Японии мужчина поджег аниме-студию - погибли 23 человека, еще 36 получили ранения

Вследствие поджога на известной аниме-студии в Японии погибли, по меньшей мере, 23 человека. Еще 36 получили ранения.

Об этом сообщает «BBC».

Местные СМИ со ссылкой на полицию заявили, что в четверг утром в студию «Kyoto Animation» ворвался неизвестный мужчина, разлил неопознанную жидкость и поджег её. На месте происшествия полиция также обнаружила ножи.

Очевидцы сообщили о громком взрыве, за которым последовал сильный пожар, который быстро охватил здание. По состоянию на 10:30 по местному времени, спасательные операции еще продолжались.

no reason for this to happen Kyoto Animation pic.twitter.com/L56gG8Psug — Manny (@l1ttlefantasy) 18 июля 2019 г.

kyoto animation studio was on fire 🥺 pic.twitter.com/Juj2sXa9O3 — ً (@hadixd) 18 июля 2019 г.

«Kyoto Animation» является популярной аниме-студией, выпускающей как аниме-сериалы, так и полнометражные фильмы. Среди её самых известных работ - «Меланхолия Харухи Судзумии», «Канон», «K-On!», «Вайолет Эвергарден».

В социальных сетях поклонники компании выражают соболезнования и размещают фотографии своих любимых шоу студии.

Напомним, как 14 июня во время сессии Бердичевской городского совета к трибуне вышел местный предприниматель, который облился неизвестной жидкостью из бутылки, после чего поджег себя.