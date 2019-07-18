«Свиное племя»: Поляка, оскорблявшего украинцев в Сети, приговорили к двум годам общественных работ

Иллюстрация Поляк был приговорён к двум годам общественных работ за оскорбление украинцев в сети Интернет. Зафиксировано более 80-ти случаев оскорбления иностранцев по поводу их этнической, расовой и национальной принадлежности.

Об этом сообщает «Простiр».

Гражданин Польши, обвиняемый в многочисленных оскорблениях иностранцев (по большей части – украинцев) был приговорён к двум годам общественных работ.

На судебном заседании он объяснил оскорбления тем, что его дед «единственный из семьи из шести человек пережил Волынскую резню».

Помимо украинцев, поляк оскорблял евреев и немцев. В частности – посла Израиля и консула Германии.

Он использовал в комментариях такие выражения, как «примитивный дикарь», «свиное племя», «свиной народ», «стерва», «подвид человека» и другие менее цензурные. На суде обвиняемый заявил, что не понимал, что написание таких комментариев является преступлением.

«Я не действовал с убеждением, что я совершаю какое-то преступление. Я считал, что нахожусь в пределах свободы слова. Я писал все это под влиянием эмоций, после прочтения публикаций. У меня к представленным в них событий предвзятое эмоциональное отношение, ввиду истории моей семьи. Мой дедушка – единственный из семьи из шести человек, кто пережил Волынскую резню», — сказал он.

Мужчина признал, что его комментарии были излишне жестокими и вульгарными. Он захотел добровольно понести наказание и попросил для себя два года общественных работ и освещение приговора в одной из местных газет. Прокурор поддержал данное решение.

Напомним про случай, владелица польского предприятия вывезла украинца, потерявшего сознание, умирать в лес.