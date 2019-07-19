В Херсоне неизвестные сожгли бизнесмену «BMW X5» – рядом стояла такая же машина жены кандидата в нардепы

В Херсоне 19 июня неизвестные подожгли «BMW X5» местного бизнесмена.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Полицейские выяснили, что возможный подозреваемый может передвигаться на автомобиле «Chevrolet Aveo». На территории города ввели план «Перехват».

Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, предварительная правовая квалификация события – часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»).

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с предпринимательской деятельностью потерпевшего.

В ГУ ГСЧС области сообщили, что о пожаре им сообщили в 10:38.

В то же время местный журналист Владимир Косюк в Facebook, отметил, что возле сгоревшего автомобиля стояла такая же машина, которая принадлежит жене кандидата в нардепы Сергея Рыбалко.

Напомним, как в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо.