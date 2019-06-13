Ночью, 12 июня, в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо «Николаев» Эдуарда Олейничука.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 июня в 03:42 поступило сообщение о пожаре автомобиля «KIA Sportage» на улице Привокзальной. Первоначальной причиной пожара считалось короткое замыкание электропроводки.

Однако позже эксперты установили, что более вероятной причиной возгорания является именно поджог.

Стоит отметить, что на момент инцидента Эдуард Олейничук он отсутствовал в Николаеве и находился в Херсоне. Кроме того, по информации редакции, Олейничук ранее жаловался на поступающие к нему угрозы.

В ГУ НП в Николаевской области внесли сведения об инциденте в ЕРДР и квалифицируют по части 2-й, статьи 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок от трех до 15-и лет.

В декларации о доходах за 2017 год в графе «движимое имущество» у Эдуарда Олейничука указан автомобиль «Hyundai Elantra» 2013 года выпуска. Декларация о доходах за 2018 год отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Одессе сожгли автомобиль члена «Дорожного контроля».