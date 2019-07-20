На Николаевщине угонщик похитил мопед, в котором оставили ключ зажигания

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В Кривоозерском районе Николаевщины 17 июля задержали 44-летнего подозреваемого в угонах двух мопедов.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

В Кривом Озере 14 июля он угнал с территории домохозяйства мопед «Honda», в котором был оставлен ключ зажигания. Вскоре мужчина совершил аналогичное преступление, угнав мопед, который находился у ворот одного из домов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в угонах, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. 18 июля подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 38 тысяч 420 гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве в Лесках из-под подъезда многоэтажки угнали черную «Honda» с одесскими номерами.

Вадим Богданов

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