СБУ задержала винницких патрульных за систематическое вымогательство взяток

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работников патрульной полиции ГУ Нацполиции в Винницкой области на регулярном получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали более пятидесяти фактов вымогательства и получения взяток патрульными от украинцев и иностранцев, в том числе за не реагирование на преступления против собственности и не привлечение к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Правоохранители задержали, согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора подразделения в служебном автомобиле во время получения от местного жителя взятки в размере 6 тысяч гривен. В такую ​​сумму злоумышленники «оценили» не привлечение человека к административной ответственности.

В рамках начатого уголовного производства по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины задержанным готовят сообщение о подозрении в совершении преступления и избрание меры пресечения. Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других сотрудников патрульной полиции, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды.

Напомним, что ранее замначальника Березанского отделения полиции задержали за вымогательство взятки от предпринимателя.