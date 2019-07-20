В Коблево неизвестные обокрали два номера на базе отдыха

В Коблево вечером 19 июля неизвестные обокрали два домика на базе отдыха «Черноморец».

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказала подруга туристок, которые стали жертвой кражи.

- Вынесли все вплоть до заколок детских, оставили им только макароны в холодильнике. Оставили деньги на проезд – 1600 гривен, - говорит женщина.

Потерпевшие полагают, что может действовать некая преступная группа, сформированная по этническому признаку, которая уже совершила серию преступлений. Туристки после кражи переехали на другую базу.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию о краже. По данным полиции, из двух номеров украли деньги и гаджеты. В данный момент проводится расследование, полиция ищет причастных к преступлению. Также всех граждан, которые располагают информацией о ворах, просят обращаться либо на станцию полиции в Коблево, либо по телефону 102.

Напомним, что ранее в Рыбаковке задержали преступную группу, которая воровала ценности туристов.