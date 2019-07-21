На Львовщине микроавтобус врезался в остановку и сбил женщину с дочерьми

В воскресенье утром, 21 июля, в Сколевском районе Львовской области микроавтобус наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще двое госпитализированы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

ДТП случилось около 6:50. Как предварительно установили полицейские, 19-летний водитель автомобиля «Renault Trafic» выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

42-летняя жительница Сколевского района и две ее дочери возрастом 12 и 14 лет с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла, диагнозы детей уточняются.

По факту открыто уголовное производство, решается вопрос о задержании водителя.

Напомним, как в селе Пологи, Запорожской области, произошло ДТП в котором погибли два велосипедиста.