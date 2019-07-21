В Николаеве рецидивист среди белого дня оглушил мужчину ударом палки по голове и отобрал ценности

В Николаеве в воскресенье, 21 июня, ранее судимы мужчина ударил прохожего по голове и забрал у него ювелирное украшение, а также деньги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 16:25 на спецлинию 102 позвонила местная жительница, которая сообщила, что по улице Южной неизвестный палкой ударил по голове мужчину, завладел его имуществом и скрылся. Полицейским женщина предоставила приметы злоумышленника. На поиски преступника были ориентированы наряды патрульной полиции и бойцы роты полиции особого назначения.

Уже через несколько минут экипаж патрульной полиции увидел похожего по описанию человека. Ранее судимого за имущественные преступления злоумышленника доставили в участок, при себе он имел отобранное у пострадавшего украшение.

Пострадавший находится в медицинском учреждении.

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Указанное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 15 пункту 6 части 2 статьи 115 («Покушение на убийство») и части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Санкции инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, как на Николаевщине мужчина ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове и пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.