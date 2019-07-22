В Одессе арестовали парня из Николаевщины, который едва не зарезал мужчину

В Одессе арестовали 19-летнего уроженца Николаевской области, который в Малиновском районе города едва не зарезал мужчину возле магазина.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

«Между двумя мужчинами, который каждый в своей компании употребляли спиртное возле магазина, возникла ссора. Вместо слов, злоумышленник набросился на оппонента с ножом и несколько раз ударил его в грудь и бедро. Оттянули разъяренного нападающего очевидцы, которые и вызвали «скорую» и полицию», – говорится в сообщении.

30-летнего одессита госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Событие квалифицировали по части 3 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины по факту незаконченного покушения на умышленное убийство. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как под Киевом перерезали горло мужчине и потерпевший скончался на месте от полученной травмы.