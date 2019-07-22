В Киеве пьяный водитель прочитал патрульным рэп о несчастной любви

В Киеве пьяный водитель, которого задержали патрульные полицейские, прочитал им рэп о несчастной любви и измене любимой женщины.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Инцидент случился в субботу, 20 июля, около 22:00. Патрулируя улицу Академика Каблукова, инспекторы услышали звук тормозов и увидели автомобиль «ВАЗ», который на большой скорости выехал из-за многоэтажки. За автомобилем бежало около десяти человек, пытаясь помешать ему выехать из двора.

Патрульные перегородили выезд своей машиной. У водителя «ВАЗ» были явные признаки алкогольного опьянения. Он рассказал патрульным, что выпил 0,5 литра водки и готов за это понести наказание.

По словам мужчины, он собирался заночевать в автомобиле своего товарища, но его родная сестра, понимая, что он может натворить беды, забрала ключи. Друзья отговаривали его от идеи ночевать в салоне машины, но мужчина пообещал им, что не поедет кататься. Однако получив ключи, тут же попытался уехать.

Во время оформления административных материалов водитель каялся, записал видеообращение с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения и прочитал для патрульных рэп.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель едва не врезался в людей на тротуаре.