На Николаевщине спустя полтора года осудили грабителей, напавших на мужчину на улице

В Вознесенске осудили двух местных жителей возрастом 18 и 21 год, которые признаны виновными в грабеже.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В декабре обвиняемые после употребления спиртного зашли в помещение автовокзала, избили мужчину и отобрали у него мобильный телефон и рюкзаком с личными вещами. Грабителей задержали в тот же день.

Обвиняемые совершили это преступление в период, когда они отбывали условное наказание за преступления против собственности. 26 декабря 2017 года обвинительный акт против них передали в суд. 19 июля 2019 года Вознесенский горрайонный суд признал их виновными и назначил наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы каждому.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали военнослужащего за серию разбойных нападений на женщин.