В Николаеве задержали мужчину с зарядом к гранатомёту – он говорит, что нашёл его возле реки

В Николаеве во вторник, 23 июля, недалеко от Эпицентра задержали мужчину, который нёс в пакете заряд к гранатомёту.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, в районе улицы Строителей наряд полиции охраны заметил мужчину с подозрительным свёртком. Правоохранители остановили и его и при проверке выявили, что в свёртке, по предварительной информации, заряд к гранатомёту.

Прибывшие патрульные оцепили место происшествия и перекрыли Херсонское шоссе. По словам мужчины, заряд он нашёл на берегу реки. Сейчас правоохранители ждут приезда взрывотехников.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Ранее сообщалось, что на Николаевщине местные жители нашли в реке два боеприпаса.