В Киеве задержали капитана полиции и бывшего следователя, которые вымогали «дань» у администратора игрового зала

В Киеве 23 июля задержали капитана Деснянского управления полиции и бывшего следователя полиции, которые вымогали от бизнесменов деньги за беспрепятственное ведение предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Задержанные вымогали и получали от местного жителя ежемесячно по 20 тысяч гривен. В операции по задержанию также участвовали СБУ и ГБР.

В апреле 2019 года установили, что группа лиц, в состав которой входят участники общественной организации, бывший следователь Печерского управления полиции и капитан Деснянского управления полиции Киева, причастны к схеме незаконного обогащения. За избежание проверок со стороны правоохранительных органов и «несоздание» проблем в бизнесе они вымогали от частного предпринимателя систематическую «дань» каждому из них на общую сумму 20 тысяч гривен.

Оперативники задокументировали, как бизнесмен передавал им 40 тысяч гривен. Во время очередной встречи предприниматель передал своим «покровителям» еще 7 и 15 тысяч гривен. Сразу после получения средств 26-летнего бывшего полицейского и 29-летнего действующего капитана полиции задержали. Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности других участников разоблаченной группы.

В пресс-службе прокуратуры Киева уточнили, что задержан начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Деснянского управления полиции. Деньги он вымогал от администратора одного из игорных заведений за беспрепятственное функционирование игрового зала. При этом 5 тысяч гривен администратор должен был платить ему лично, а еще 15 тысяч гривен – посреднику, который в свою очередь якобы передавал их руководству райуправления полиции.

Напомним, что ранее замначальника Березанского отделения полиции задержали за вымогательство взятки от предпринимателя.