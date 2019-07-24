У жителя Вознесенска во дворе дома нашли и изъяли более 200 кустов конопли

В Вознесенске полиция нашла у мужчины во дворе более 200 кустов конопли.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе операции «Мак» участковые офицеры полиции получили информацию, что 52-летний мужчина выращивает и хранит наркотические вещества. Получив разрешение суда, правоохранители совместно с прокуратурой провели санкционированный обыск в его доме и обнаружили на приусадебном участке растения конопли, за которыми хозяин тщательно ухаживал и даже соорудил дренажную систему искусственного полива.

В подвальном помещении дома владелец оборудовал целую лабораторию со всеми необходимыми условиями для получения качественного урожая элитных сортов конопли. Всего на территории домовладения мужчины полицейские обнаружили и изъяли более 200 кустов конопли, а в доме нашли около полкилограмма уже готового к употреблению наркотического вещества - каннабис.

Изъятое правоохранители направили на экспертизу. По словам хозяина, опасные растения он выращивал и производил исключительно для себя.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») и части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкции статей предусматривают наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

После проведения исследований будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине у 24-летнего жителя поселка Казанка полиция изъяла 113 кустов конопли, которые он выращивал на приусадебном участке.