В Германии спустя 8 лет розыска задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков – его передали в Украину

СБУ совместно с Интерполом и правоохранительными органами Германии разоблачили наркодельца, который восемь лет скрывался от следствия за организацию контрабанды наркотиков на территорию нашего государства с одной из соседних стран. Подозреваемого доставили в Украину.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Еще в 2012 году сотрудники СБУ в рамках уголовного производства задержали жителя Одесской области на пункте пропуска «Новые Трояны» при попытке контрабандной в Украину килограмма особо опасного наркотического средства – героина. «Товар» злоумышленник спрятал в специально оборудованном хранилище собственного автомобиля.

«Однако воспользовавшись решением суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, фигурант производства незаконно пересек госграницу и скрывался в зарубежных странах», – говорится в сообщении.

Для розыска злоумышленника представители украинской спецслужбы обратились к зарубежным партнерам, в том числе по линии Интерпола и передали соответствующие материалы.

В июле 2019 года во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов с другими анкетными данные с целью сокрытия от правосудия.

По материалам СБУ задержанного возвратили на территорию Украины. Сейчас следователи Управления СБУ в Одесской области объявили ему о подозрении в совершении преступления и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого следователями уголовного производства по части 3 статьи 305 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров») и части 3 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Напомним, как СБУ накрыла в Киеве еще одну лабораторию наркокартеля «Химпром», отрезавшего пальцы непослушным «работникам» – изъяли «соль» на 5 миллионов долларов США.