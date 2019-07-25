Мужчина, на которого в Киеве напала толпа из 20 человек, оказался полицейским – его ударили по голове бутылкой и забрали пистолет

В Киеве компания молодых людей избила полицейского и забрала у него оружие и сумку.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина открыл огонь по толпе, когда на него напала компания из 20 человек. Он оказался работником полиции.

Ночью в дежурную часть сообщили, что на улице Маршала Малиновского происходит драка и слышны выстрелы. На месте происшествия экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа установили, что сотрудник отдела криминальной полиции Оболонского управления при исполнении служебных обязанностей стал свидетелем конфликта между группой лиц.

Пытаясь урегулировать инцидент, полицейский сделал молодым людям замечание, в ответ на которые они набросились на него с кулаками. Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, однако в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, от чего он потерял сознание. После этого преступники забрали у него оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги.

Патрульные, прибывшие на вызов, отвезли пострадавшего коллегу в медицинское учреждение. В дальнейшем на месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска: они нашли неподалеку похищенное оружие и сумку с документами.

В ходе отработки территории Оболонского района полицейские обнаружили и задержали шесть человек, которые могут быть причастны к этому событию. Среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым. Всех задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 187 («Разбой») и части 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются розыскные мероприятия для установления других лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств происшествия.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко на своей странице в Facebook написал: