Мужчина, на которого в Киеве напала толпа из 20 человек, оказался полицейским – его ударили по голове бутылкой и забрали пистолет

В Киеве компания молодых людей избила полицейского и забрала у него оружие и сумку.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина открыл огонь по толпе, когда на него напала компания из 20 человек. Он оказался работником полиции.
Ночью в дежурную часть сообщили, что на улице Маршала Малиновского происходит драка и слышны выстрелы. На месте происшествия экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа установили, что сотрудник отдела криминальной полиции Оболонского управления при исполнении служебных обязанностей стал свидетелем конфликта между группой лиц.
Пытаясь урегулировать инцидент, полицейский сделал молодым людям замечание, в ответ на которые они набросились на него с кулаками. Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, однако в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, от чего он потерял сознание. После этого преступники забрали у него оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги.
Патрульные, прибывшие на вызов, отвезли пострадавшего коллегу в медицинское учреждение. В дальнейшем на месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска: они нашли неподалеку похищенное оружие и сумку с документами.
В ходе отработки территории Оболонского района полицейские обнаружили и задержали шесть человек, которые могут быть причастны к этому событию. Среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым. Всех задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 187 («Разбой») и части 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются розыскные мероприятия для установления других лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств происшествия.
В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко на своей странице в Facebook написал:
«Государство имеет достаточно рычагов, чтобы защитить полицейского, который защищает закон. Хочу напомнить всем «ковбоям», что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы».