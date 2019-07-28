На Одессчине полиция нашла теплицы, в которых собрала больше четырех тонн конопли

В Одесской области полиция изъяла из специально оборудованных теплиц более четырех тонн конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Оперативники отдела противодействия наркопреступности ГУНП совместно с Измаильской полицейскими, прокуратурой и пограничниками обнаружили несколько сооружений в виде теплиц и временных подсобных помещений, в которых при обыске было изъято большое количество кустов конопли общим весом 4 тонны 200 килограмм, мешки с подготовленным для дальнейшей фасовки высушенным веществом, высаженные в горшки саженцы конопли и оборудование для ухода за растениями. Все изъятое направили на экспертизу.

На территории участка находились лица, которые занимались выращиванием конопли. Их доставили в местный отдел полиции. Сейчас все восемь фигурантов задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. С ними проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»), части 3 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и части 2 статьи 317 («Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Следственные действия продолжаются.

Напомним, как СБУ накрыла в Киеве еще одну лабораторию наркокартеля «Химпром», отрезавшего пальцы непослушным «работникам» и изъяла «соль» на 5 миллионов долларов США.