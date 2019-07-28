В Киеве нетрезвый боец АТО провоцировал компанию отдыхающих молодых людей, а после достал нож – мужчину задержали

В Киеве, нетрезвый боец АТО всячески пытался спровоцировать компанию отдыхающих молодых людей. Впоследствии он достал нож, молодые люди позвали на помощь, а неравнодушные вызвали полицию. Мужчину задержали.

Об этом сообщает «Информатор».

Как рассказали пострадавшие, они компанией сидели за столом. Во время общения они заметили испражняющегося мужчину неподалёку, который после этого подошел к ним и начался диалог. Изначально нападавший просил людей угостить их едой. Во время разговора он просил подержать его бутылку пива и всячески провоцировать конфликт. Когда мужчина получил отказ, то, по заявлению компании, мужчина достал из кармана складной нож и начал его раскрывать.

В этот момент парни и девушки отбежали от стола и начали звать на помощь. На их просьбу отозвались неравнодушные, мужчину задержали до приезда полиции.

По прибытию патрульные досмотрели нападавшего и в кармане нашли нож. Также у него была порезана рука. Данную травму он получил при открытии ножа. В целях безопасности на мужчину надели наручники. Он вел себя вызывающе и утверждал, что он ничего не делал. Также он отметил, что ранее служил в зоне АТО.

В результате конфликта никто не пострадал. На месте работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Квалификация действий задержанного выясняется.

Напомним, как в Бердичиве видеоблогер избил ветерана АТО за его слова о том, что он воевал против российских наемников на Донбассе. А 24 сентября 2017 года в Корабельном районе компания местных парней жестоко избила 31-летнего участника АТО Игоря Кочнева, который отдыхал в клубе «Дискус». Ранее сообщалось, что девять парней напали на участника АТО и его друга Владислава Барбу, но тем удалось отбиться. После инцидента полиция задержала семерых человек, в том числе и пострадавших. По словам Кочнева, напавшая на него компания ранее неоднократно «промышляла» в этом клубе. Бывший работник клуба заявил, что в районе существует банда, которая бьет людей и запугивает персонал в развлекательных заведениях. Позже глава Корабельного районного суда Николаева Татьяна Головина отпустила под личное обязательство установленных следствием четырех участников массовой драки, которые в клубе напали на участника АТО Игоря Кочнева.