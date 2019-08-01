Британца посадили на 50 минут – он написал письмо с извинениями, что и смягчило приговор

23-летний британец получил самый короткий тюремный срок в истории страны. Будучи в состоянии наркотического опьянения он разбил окно своей девушки и после сбежал от копов.

Об этом сообщает «LADBible».

Так, парень был в гостях у своей (уже бывшей) девушки. В ходе общения у молодых людей возник конфликт, вследствие чего парень ушел домой. Там он выпил алкоголь, принял дозу кокаина, а после вернулся к дому девушки, чтобы «проучить её».

В результате, британец разбил окно дома своей бывшей девушки метлой. После этого к месту события прибыла полиция, однако парень смог отбиться от стражей порядка и сбежать.

Во время суда парень написал письмо, в котором раскаялся, в подробностях описав свои действия. Также, в этом письме он принёс извинения девушке и полицейским.

«Это было очень глупое решение, я мыслил неадекватно. Надеюсь, ты сможешь меня простить», - написал он девушке.

«Я глубоко сожалею о своем поведении. Я не хотел причинять вам вред, это было импульсивное решение», - извинился британец перед полицейскими.

После прочтения письма судья ушел на совещание. В итоге молодому человеку был вынесен приговор: тюремное заключение сроком на 50 минут. Это самый короткий срок в истории Британии. Суд учел тот факт, что парень искренне раскаялся и признался в содеянном. Кроме этого он был приговорён к 80-ти часам общественных работ, и условному сроку.

Напомним, как на Николаевщине парень пригласил девушку на свидание и ограбил – его отправили в СИЗО. А ранее николаевская полиция со стрельбой задержала иностранцев, грабивших мужчин на «свидании».