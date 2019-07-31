«Оставь дубинку, сними шлем, мы один народ»: В Москве задержали активисту с плакатом – в отделении ей пригрозили насилием

фото: архив В Москве, 30 июля, полицейские задержали активистку, которая стояла на улице с плакатом, на котором была надпись: «Оставь дубинку, сними шлем, мы один народ».

Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на «ОВД-Инфо».

По словам самой активистки, полиция задержала ее за то, что она стояла на улице с плакатом, в котором призывала правоохранителей не применять насилие. В отделении «Китай-город» она отказалась отвечать на вопросы о себе и не отдала свой паспорт. В ответ на это сотрудники МВД пригрозили ей применением насилия.

Также в издании сообщается, что вместе с ней был задержан несовершеннолетний молодой человек. На них обоих составил протоколы о нарушении порядка проведения акции. Что стало поводом для этого не уточняется; одиночные пикеты подачи уведомления властям не требуют.

Напомним, 27 июля количество задержанных на несогласованном митинге возле мэрии Москвы за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму превысило 500. Официальные источники позже сообщили о 1400 задержанных.