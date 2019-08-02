В Запорожье мужчина облил гражданскую жену кипятком, пока та спала

В Запорожье в воскресенье, 28 июля, мужчина облил кипятком свою девушку, пока она спала.

Об этом идёт речь в сюжете Надзвичайних новин.

Гражданский муж вылил на 25-летнюю Анастасию Шаповалову четыре литра кипятка, а затем обрезал ей волосы ножницами. Воду он заливал ей в горло. Их общие дети 4-х и 6-и лет в это время находились в соседней комнате.

Девушку госпитализировали с ожогами 21% тела. Мужчина скрылся и полиция принимает меры для установления его местонахождения.

- Спала я утром на кровати. Мой сожитель вылил на меня кипяток. В лицо и в рот. Я встала, побежала в коридор, а он схватил и начал маникюрными ножницами резать мне волосы. А потом ещё четыре литра вылил на меня кипятка, - рассказала девушка.

Она отметила, что накануне всё было хорошо. Они гуляли в парке, а потом пришли домой и вместе легли спать.

Напомним, что ранее в Запорожье мужчина на улице облил свою девушку бензином и поджег. Вскоре она умерла.