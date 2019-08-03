В Первомайске телефонные мошенники выманили у двух женщин 38 тысяч гривен

В Первомайске две женщины стали жертвами телефонных мошенников.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Женщинам позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что их банковские карты якобы блокируется в связи с обнаруженной угрозой мошенничества. Чтобы не блокировать карточки, незнакомец предложил женщинам варианты решения вопроса.

Одной женщине аферист предложил назвать свои персональные данные и номер банковской карты, мотивируя это необходимостью сверить личные данные ее счета. Ответив на все вопросы мошенника, она получила смс-сообщение о снятии с ее карточки почти 14 тысяч гривен.

Другой женщине мошенник предложил для «сохранения» своих сбережений перечислить деньги на указанные им номера мобильных телефонов. Она это сделала через платежный терминал iBox и лишилась 34 тысяч гривен.

Напомним, что в Николаеве пенсионерка отдала мошеннику 120 тысяч гривен, чтобы её сына «освободили из полиции».