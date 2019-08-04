На Луганщине в лесополосе обнаружили 150 кг марихуаны

В Новоайдарском районе Луганской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли 150 килограммов марихуаны.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Луганской области.

Отмечается, что высушенные, частично переработанные и подготовленные к транспортировке наркосодержащие растения правоохранители обнаружили в лесополосе вблизи села Степной Яр.

В полиции добавили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились с привлечением бойцов батальона полиции особого назначения.

«С места происшествия правоохранители изъяли переработанные растения конопли весом приблизительно 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения. Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, причастность которого к переработке и выращиванию данных растений сейчас проверяется», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 309 УК Украины («0Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что ранее на Николаевщине во дворе заброшенного дома обнаружили четыре теплицы, в которых выращивали коноплю.