В Ровенской области повесился 18-летний парень, которого 14-летняя девочка обвинила в изнасиловании

В Ровенской области 14-летняя девочка обвинила 18-летнего парня в изнасиловании, после чего последний свёл счеты с жизнью. Родственники погибшего сообщают, что он покончил с собой, не выдержав клеветы. В свою очередь местных жителей возмутила данная трагедия и они собирались устроить «самосуд» над, по их мнению, виновниками трагедии.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Анна, так зовут 14-летнюю школьницу, вместе с родителями приехала из Сумской области в гости к бабушке. Вечером она отдыхала в компании с местными парнями, среди которых был и 18-летний Александр Олийник. Именно тогда парень якобы и изнасиловал девушку.

В дальнейшем мать школьницы написала заявление в полицию, и 2 августа к парню приехал участковый.

- Он стал о чем-то говорить с Сашей. Я спросила брата: «Что случилось?». Тот ответил: «Я ничего не сделал. Дайте мне паспорт и одежду, вернусь и все вам расскажу. Все нормально». И лишь потом я узнала, что брата обвиняют в изнасиловании, – рассказала сестра погибшего Оксана.

Впоследствии Александр рассказал родным свою версию случившегося. Он признал, что у него был секс с Анной, но это якобы произошло по обоюдному согласию, а девушка утверждала, что ей 17 лет.

Версия об изнасиловании вызвала сомнение у многих местных жителей. Как они рассказали журналистам, преступление произошло рядом с жилыми домами, но, если бы девочка кричала, это бы услышало «полсела». Также на месте происшествия якобы обнаружили средства контрацепции и бумажки от конфет.

Место, где якобы произошло изнасилование

Говорится, что впоследствии старший брат Александра Игорь просил родственников девочки забрать заявление и предлагал решить этот вопрос деньгами, однако родные девочки отказались «брать эти бумажки». Вечером 2 августа выяснилось, что Александр Олийник куда-то пропал.

- Тогда наши односельчане сказали школьнице и ее родственникам, что если Саша не будет найден, не знают, что потом с ними сделают. После этого родственники Анны заявили, что заберут заявление за 50 тысяч гривен, – отметила сестра погибшего.

На следующий день парня обнаружили повешенным в лесу. Узнав о трагедии, семья школьницы спешно покинула село. Сестра погибшего уверена, что школьница хотела заработать денег на ее брате.

- Во время общения с полицейскими она говорила вначале одно, потом другое. В дальнейшем ее направили на прохождение экспертизы, так вот, эксперт сказал, что она – чистая! У нее на теле не было ни одной царапинки. Она просто свела молодого хлопца в могилу, – негодует женщина.

По словам Оксаны, ее брат собирался жениться – 10 августа он со своей невестой Викой планировали подавать заявление.

- Саша признался Вике и ее родителям о половой связи с той девушкой, и что та его запугивает. Он заявил, что возьмет в жены Вику. И невеста с родителями были согласны. Но свадьбе не суждено было случиться, – добавила сестра погибшего.

Женщина написала заявление в полицию, в котором обвиняла 14-летнюю школьницу и ее семью в клевете. Начальник пресс-службы полиции Ровенской области Антон Крук подтвердил факт обращения матери несовершеннолетней об изнасиловании ее дочери.

- Уголовное производство открыто по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). В ходе досудебного расследования следователи хотели пообщаться с установленным лицом, но не смогли найти. В дальнейшем тело молодого человека обнаружили в лесном массиве, – рассказал Крук.

Кроме того, по его словам, есть факт самоубийства (статья 115 УК), и в рамках этого уголовного производства также будет установлена причинно-следственная связь между заявлением об изнасиловании и смертью парня.

Напомним, как на Николаевщине подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки не дождался суда и умер под стражей. Также напомним, как в ночь на 10 марта 2012 года Присяжнюк, Краснощек и Погосян изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть следы преступления, попытались ее сжечь живьем на заброшенной стройке. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшую, девушка скончалась.

Приговор убийцам вынесли в ноябре 2012 года. Апелляционные жалобы на приговор от представителей потерпевшей стороны и от обвиняемых судьи отклонили. Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе приговор убийцам Оксаны Макар.

Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артур Погосян были приговорены к пожизненному заключению, 15 и 14 годам тюрьмы соответственно. Погосяну и Присяжнюку сроки пересчитали - отбывание наказания для осужденных закончится в конце 2024 и 2025 годов – почти на год раньше, чем по изначальному приговору.