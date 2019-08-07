В российском СИЗО «Кресты-2» избивают и насилуют арестантов, а происходящее снимают на камеру 18+

Ресурс «Gulagu.net» опубликовал фото и видео пыток в СИЗО «Кресты-2», что в Ленинградской области. Арестантов избивают в «пресс-хатах» с ведома руководителей ФСИН.

Об этом заявило сообщество «Gulagu.net».

Как сообщается, в СИЗО «Кресты-2» в Колпино, Ленинградская область, существую так называемые «пресс-хаты» - камеры, где избивают и пытают арестантов.

В СИЗО действуют три «пресс-хаты». Живущие в них арестанты в обмен на улучшенные условия содержания бьют, пытают и насилуют сокамерников, которых к ним переводят оперативники ФСИН. Издевательства совершают, чтобы заставить жертв подписать признание, оговорить других или отказаться от жалоб.

Живущие в «пресс-хатах» арестанты носят майки с надписью «Актив УФСИН един» и используют выданные им биты. Они записывают пытки на мобильные телефоны. Эти записи в качестве отчета о проделанной работе получает администрация СИЗО и оперативники ФСИН.

По словам источника, «пресс-хаты» в СИЗО «Кресты-2» созданы по указанию начальника изолятора Владимира Ивлева и его заместителя по оперативной работе Никиты Ильина. Глава управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко якобы знает про них и выступает против. Но по распоряжению начальника главного оперативного управления ФСИН России Евгения Гнедова и первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого он вынужден закрывать глаза на пытки.

Следственный изолятор «Кресты-2» - крупнейший в Европе, он рассчитан на четыре тысячи арестантов. Его начали строить в 2007 году в качестве замены СИЗО «Кресты» в Петербурге. На проект было выделено более 12 миллиардов рублей. Новый СИЗО должен был стать самым современным изолятором в России.

Напомним, в Николаевском СИЗО были задокументированы факты избиения, издевательств, насилия рецидивистами над лицами, которые содержатся в следственном изоляторе. По информации собеседника издания, руководство изолятора знало о происходящем, однако закрывало на это глаза. После в Николаевском СИЗО оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областного управления СБУ при процессуальном руководстве военной прокуратуры Южного региона провели санкционированные судом обыски, после которых начальнику изолятора Роману Цыбуле было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. А экс-начальник Николаевской милиции считает, что украинские СИЗО и колонии превратились в колледжи и академии для подготовки профессиональных преступников.