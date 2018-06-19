СБУ провела обыски в Николаевском СИЗО – начальнику изолятора сообщили о подозрении

Роман Цыбуля В понедельник, 18 июня, в Николаевском СИЗО оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областного управления СБУ при процессуальном руководстве военной прокуратуры Южного региона провели санкционированные судом обыски, после которых начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в военной прокуратуре.

По словам собеседника издания, обыски были проведены во всем изоляторе: начиная от камер содержащихся в СИЗО подследственных и заканчивая кабинетом Романа Цыбули.

В камерах были обнаружены и изъяты запрещенные для хранения в СИЗО предметы: мобильные телефоны, мобильные sim-карты, алкогольные напитки в большом количестве, холодное оружие, которые, по имеющейся у оперативников спецслужбы информации, за вознаграждение проносили на территорию СИЗО персонал уголовно-исправительной службы.

Кроме того, были задокументированы факты избиения, издевательств, насилия рецидивистами над лицами, которые содержатся в следственном изоляторе.

По информации собеседника издания, руководство изолятора знало о происходящем, однако закрывало на это глаза.

Также, в ходе обыска в кабинете у начальника СИЗО Романа Цыбули были обнаружены талоны на одну тонну топлива (25-28 тысяч гривен по рыночным ценам), которое он вымогал от заключенных за создание благоприятных условий нахождения в СИЗО. По данному факту было открыто уголовное производство по ст.368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), Роману Цыбуле прокурором военной прокуратуры объявлено о подозрении.

Напомним, 23 марта в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходил по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого. Позже стало известно, что накануне ему была сделана инъекция работницей медсанчасти, которая вскоре уволилась по собственному желанию.

А в апреле этого года около 50 человек, которые находились под следствием и содержались в Николаевском СИЗО, вышли на прогулку, а после положенного на это времени отказались возвращаться в камеры, устроим бунт. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. До этого ряд подозреваемых на протяжении двух недель нарушали порядок и оскорбляли сотрудников СИЗО. В связи с этим руководство изолятора рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.