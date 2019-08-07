В Киргизии спецназ не смог задержать бывшего президента страны – во время столкновений пострадало 15 человек

В Киргизии спецназ не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше – часть силовиков сдалась протестующим.

Об этом сообщает местное издание «Клооп».

Во время столкновений 15 человек получили ранения разной степени тяжести, большинство из них сторонники Атамбаева. В селе Кой-Таш сейчас отсутствует мобильная связь – неизвестно, что там происходит в данный момент. Некоторые СМИ распространили информацию об одном погибшем, но минздрав это опровергает.

Перед тем, как связь пропала, сторонники Атамбаева заявили о подготовке спецназа к следующему штурму. По сообщениям очевидцев, в сторону Кой-Таша направились несколько машин со спецназом. Где сейчас Атамбаев, пока неизвестно. Со слов его советника Фарида Ниязова, который дал комментарии сразу после провала спецоперации, Атамбаев находится в своей резиденции.

Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и экстренно вернулся в Бишкек. МВД уже трижды вызывало Атамбаева на допросы, но он проигнорировал эти вызовы. Атамбаев проходит свидетелем по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ранее парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это происходит на фоне конфликта бывшего президента с его преемником – нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Напомним, что в 2017 году в Киеве сторонники экс-губернатора Одесской области Саакашвили отбили его у украинского спецназа.