В Николаеве мошенник оформил на свою знакомую кредит на 65 тысяч гривен

В Корабельном районе Николаева в полицию обратилась женщина – знакомый на ее имя оформил кредитов на 65 тысяч гривен и перестал выходить на связь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Кредиты мошенник оформил через интернет, деньги ему требовались якобы на лечение матери. Однако после получения денег связь со злоумышленником была потеряна.

В Центральном районе мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что нужно проверить данные банковской карты. Пострадавший отвечал на вопросы афериста и через некоторое время получил смс-сообщение о снятии со счета 10 тысяч гривен. Таким же образом телефонные аферисты обманули жителя Заводского района, который потерял 78 тысяч гривен, и другую жительницу Корабельного района, которая лишилась 1 тысячи гривен.

Наткнулась на мошенников и жительница Витовского района, которая через интернет пыталась снять квартиру и перевела на счет аферистов почти 2 тысячи гривен. Жительница Арбузинского района пыталась приобрести сахар через интернет, но из-за мошенников потеряла 6 тысяч гривен.

Напомним, что ранее мошенники пообещали жительнице Николаева солидный выигрыш и выманили у нее 8 тысяч гривен.