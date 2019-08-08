Полиция изъяла у николаевца 134 куста конопли – мужчина говорит, что вырастил все для собственного употребления

В Николаеве полиция провела обыски у 34-летнего мужчины и изъяла у него 134 растущих и высушенных куста конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На приусадебном участке обнаружили 106 кустов конопли, а в хозяйственном помещении полицейские нашли еще 28 уже высушенных кустов. По словам мужчины, коноплю он выращивал исключительно для собственного употребления.

А в Вознесенском районе полицейские нашли у 31-летнего жителя одного из сел 40 кустов конопли. По словам мужчины, коноплю он выращивал для собственного употребления.

Следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»). После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее полиция нашла у николаевца 160 кустов конопли.