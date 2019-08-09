Экс-директор филиала «Укрзалізниці» незаконно экспортировал щебень в РФ, – НАБУ

Бывшему директору Трудовского карьероуправления ГП «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» (ныне – производственное подразделение Филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзалізниця») сообщили о подозрении в растрате в особо крупных размерах из-за неучтенной операции по экспорту щебня в Российскую Федерацию.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как выяснило следствие, в конце 2013 - начале 2014 года директор Трудовского карьероуправления ГП «УПП ГАЖТУ», злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с руководителем частного общества, зарегистрированного в Донецке, создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

В дальнейшем госпредприятие отгрузило ООО 19 тысяч 765 тонн щебня, который железной дорогой экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесен 1,2 миллиона гривен убытков.

Действия подозреваемого квалифицируются по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Подследственность указанного уголовным преступлением Национальным бюро Генеральный прокурор Украины определил в августе 2018 года. С тех пор НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование в сопровождении Управления защиты экономики в Запорожской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Напомним, как Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 миллионов гривен.