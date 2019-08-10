В столице Дании прогремел взрыв возле участка полиции – это второе подобное нападение за четыре дня

В Копенгагене в субботу, 10 августа произошел взрыв возле полицейского участка на улице Тагенсвей, округ Нёрребро.

Об этом сообщает «Reuters», передает «Левый берег».

Это второй взрыв в столице Дании за последние несколько дней. В ночь на 7 августа пострадал главный офис налоговой службы. Тогда один человек получил незначительные повреждения. Для взрыва была использована промышленная взрывчатка.

В полиции заявили, что пока слишком рано говорить о связи между двумя взрывами, но для скандинавской страны, известной своей безопасностью и социальной терпимостью, серьезные нападения или проявления насилия необычны.

Напомним, как на Луганщине нашли тайник с оружием, который боевики могли подготовить для совершения терактов.