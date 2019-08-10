В Запорожской области полицейский решил провести незаконный обыск, чтобы украсть 79 бутылок алкоголя, – ГБР

Следователи Мелитополького теруправления ГБР сообщили о подозрении старшему участковому офицеру полиции сектора превенции Вознесеновского отделения ГУ НП в Запорожской области за проведение несанкционированного обыска в кафе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, старший участковый инспектор пришел в кафе с целью проверки наличия разрешительных документов. Проведя проверку, полицейский без санкций провел обыск подсобных помещений, где изъял 79 бутылок алкоголя.

Сейчас планируется представление в суд ходатайства о его отстранении от должности.

При этом в ГБР отметили, что полицейский трижды пытался избежать получения уведомления о подозрении с квалификацией по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины («Незаконное проникновение в иное владение лица и незаконное проведение в нем обыска, совершенное должностным лицом). В случае доказательства вины, участковому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, как 20 августа 2014 года сотрудники элитного спецподразделения «Сокол» Управления по борьбе с организованной преступностью столичного главка совместно с прокурорами и следователями грабили дорогой ювелирный бутик «Graff» в центре Киева – некоторые из них прятали драгоценности даже в носках и трусах.

А в апреле 2019 года суд постановил, что государство выплатит 25 миллионов гривен за украденные сотрудниками УБОП драгоценности из этой «ювелирки».