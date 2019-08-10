Американский миллиардер, которого обвиняли в торговле людьми для секс-рабства, покончил с собой в тюремной камере

Американский финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке.

Американские СМИ, среди которых NBC и ABC, со ссылкой на свои источники пишут, что 66-летний Эпштейн повесился в камере, передает «Левый берег»

Как известно, Эпштейна арестовали 6 июля аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси, куда он прилетел из Парижа на частном самолете, по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

По версии обвинения, в 2002-2005 годах миллиардер приглашал девушек, самым младшим из которых было 14 лет, в свои дома во Флориде и на Манхэттене в Нью-Йорке. За сексуальные услуги он, по данным стороны обвинения, платил девушкам сотни долларов. Фактически ему вменяли создание секс-притона для высокопоставленных лиц.

Сам Эпштейн отвергал все обвинения и настаивает, что встречи происходили по обоюдному согласию, и он был уверен, что девушки были совершеннолетними. Эпштейну было отказано в освобождении под залог.