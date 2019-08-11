Суд оправдал экс-начальника Службы автодорог Николаевщины, которого обвинили в подделке медсправки

Суд оправдал бывшего начальника Службы автодорог в Николаевской области Александра Антощука, которого обвиняли в подделке медицинской справки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

Как известно, о подозрении в совершении подделки документа Антощуку объявили в феврале этого года.

Согласно позиции обвинения, будучи начальником САД области Антощук якобы предоставил поддельную справку о том, что находился на стационарном лечении с 21 июля по 19 сентября 2016 года, чтобы избежать своего увольнения с занимаемой должности.

Обвиняемый в суде вину не признал и отметил, что из-за ухудшения состояния здоровья сначала обратился в больницу скорой медпомощи, а на следующий день с женой отправился для консультации в столичной больнице. В тот же день он все же решил заехать в Укравтодор на ранее запланированное заседание, но покинул его спустя через несколько минут из-за ссоры с врио главы Укравтодора. В тот же день он вернулся в Николаев в больницу, а медики подтвердили поставленный изначально диагноз и провели операцию.

Ряд свидетелей в суде подтвердили изложенные экс-начальником САД обстоятельства.

В итоге суд признал обвиняемого невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») и оправдал его в связи с отсутствием состава данного уголовного преступления.

Как известно, в июле 2016 года Александр Антощук был уволен с должности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

В мае 2017 года Корабельный районный суд Николаева восстановил Антощука на должности, в частности признав незаконным и отменив указ временно исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») от 22 июля 2016 года, касающийся его увольнения. Как известно, «Укравтодором» на тот момент руководил Евгений Барах, который некоторое время назад занимал должность заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

А 26 октября 2017 года своим определением Апелляционный суд Николаевщины оставил без изменений постановление Корабельного райсуда, подтвердив незаконность увольнения Антощука.

В январе 2018 года Генпрокуратурой было открыто уголовное производство по факту неисполнения главой «Укравтодора» Славомиром Новаком судебного решения, согласно которому он должен был восстановить Александра Антощука в должности начальника САД в Николаевской области. Однако по состоянию на начало марта текущего года оно так и не было расследовано.

В мае 2019 года и.о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак восстановил в должности начальника САД в Николаевской области Александра Антощука, основанием для чего стало решение Корабельного райсуда. Но уже 7 мая Антощук был уволен тем же Славомиром Новаком.