На Кировоградщине 15-летний парень попал в больницу после попытки разбить рекламный сити-лайт

В Кропивницком 15-летний подросток вместе с другом ночью гулял по центру города и попытался ногой сломать рекламный сити-лайт. Парню это удалось, но он в тяжелом состоянии оказался в больнице.

Об этом сообщает «ТСН».

Камера видеонаблюдения возле магазина зафиксировала, как юноша изо всех сил ногой начал бить сити-лайт. Стекло разбилось и прижало ногу парня. Освободиться ему удалось не сразу, а извлечь ногу помог товарищ. После этого оба скрылись. Уже утром владельцы расположенных рядом магазинов смывали из своих заведений и тротуара пятна крови.

Не на камеру рассказывают, что скорую вызвали охранники рынка, куда смог «допрыгать» парень. Сейчас за его жизнь борются в детской областной больнице. Родители и медики комментировать ситуацию отказываются. Известно лишь, что у юноши большая кровопотеря, его прооперировали.

«Вот чем закончились шалости. Юноша решил поиграть, а оказался в реанимации. Теперь еще неизвестно, что будет с его ногой. Сейчас изготовить и смонтировать сити-лайт - это 32 000 гривен. Кроме того, что парень оказался в больнице, ему еще придется заплатить эти средства, если на него подадут в суд», - говорит председатель союза рекламистов Кропивницкого Ирина Саенко.

В союзе рекламистов утверждают, что дети массово уничтожают рекламные конструкции. Лишь чудом до сих пор никто не получал серьезных травм. Сейчас еще не известно, потребует ли владелец сити-лайта компенсации убытков, или простит парня - учитывая то, что он сам себя наказал. Правоохранители взялись за расследование инцидента.

«Это мелкое хулиганство. Если он не достиг 16-летнего возраста, то ответственность будут нести за него родители. Это - статья 184 - невыполнение родителями родительских обязанностей, что привело к вышеуказанному случаю», - пояснил начальник сектора ювенальной превенции областного отдела полиции Сергей Вовкогон.

Напомним, как в Ровенской области подросток бросил петарду в канализационный люк – от взрыва пострадали три человека. А ранее в Запорожье пьяные подростки избили бездомных и сняли это на видео.