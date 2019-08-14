Грымчак вымогал миллионную взятку, чтобы через Верховный суд и Министерство культуры «решить вопросы» для застройщика

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака задержали за то, что он за 1,1 миллиона долларов обещал повлиять на решения судов и чиновников Минкультуры.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

«ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 миллиона долларов моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. Негласные следственные действия свидетельствуют, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений», - сообщил он.

В комментариях Луценко подтвердил, что деньги вымогались за получение согласований для строительства.

«Левый берег» пишет, что Грымчак и его помощник подозреваются в злоупотреблении влиянием относительно дачи взятки через должностное лицо ГПУ для пересмотра в Верховном Суде решения Верховного Суда Украины по вновь открывшимся обстоятельствам, а также через Минкульт о якобы разрешении на строительство для застройщика в Киеве. Для Верховного суда предназначалось $100 тысяч, а для Министерства культуры – 1 миллион.

Судя по фото, которое опубликовал Луценко, Грымчаку объявили о подозрении в торговом центре – следователи стоят на фоне камер хранения.