В Польше задержали подозреваемого в убийстве украинской школьницы в 2018 году

В Польше полиция задержала подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко.

Об этом сообщает Кировоградская правда, ссылаясь на полицию Польши.

Как известно, 24 августа 2018 года девушка ушла праздновать День Независимости в центр села и не вернулась. За несколько сотен метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови. По словам её парня, во время телефонного разговора с ним девушка начала кричать и якобы отбиваться от нападавших. Уже через семь месяцев ее тело нашли, закопанным в поле.

Задержание произошло днём в Познани. Мужчина ехал в пассажирском автобусе. Согласно сообщению польской полиции, это 28-летний мужчина по имени Николай. Через несколько дней после убийства он впервые выехал в Польшу. Затем некоторое время был в Украине, а когда нашли останки Дианы, снова бежал за границу.

В полиции Польши отмечают, информацию о подозреваемом получили от украинских коллег. Благодаря сотрудничеству с таможенной службой, подозреваемого передали полиции Украины.

В четверг, 15 августа, суд будет избирать подозреваемому меру пресечения. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что это - 28-летний житель одного из сел Знаменского района Кировоградской области.

«Мы собрали достаточную доказательную базу о его причастности к убийству Дианы Хриненко, но впереди еще много работы. Благодарен родителям девочки за постоянную помощь полиции, мы этот год прошли с вами вместе. Я глубоко сочувствуем вам и разделяю ваше горе», - написал он.

Напомним, что в Одесской области 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня пошла в танцевальный кружок и не вернулась. На поиски ребенка ориентировали всю полицию Одесской области. Вечером 19 июня полиция при отработке территории в селе Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.