В Измаиле задержали пограничника, который продавал амфетамин своим коллегам

В Измаиле в четверг, 15 августа, на торговле амфетамином поймали младшего инспектора пограничной службы.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Отдел внутренней и собственной безопасности по Измаильскому пограничному отряду ГНСУ совместно с теруправлением Государственного бюро расследований расположенного в Николаеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона задержал младшего инспектора пограничной службы отдела пограничной службы «Измаил».

Задержание проходило в рамках уголовного производства по части 1 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины,

Правонарушителя с привлечением спецподразделения «Дозор» задержали с поличным - во время сбыта им амфетамина. Предварительно установлено, что он осуществлял распространение наркотических веществ среди персонала Измаильского пограничного отряда и Учебного центра морской охраны. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что николаевский полицейский сам достал каннабис из кармана подозреваемого и этим помог ему избежать наказания.