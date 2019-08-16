СБУ отстранила от службы своих сотрудников, от которых в аэропорту «Борисполь» сбежал израильский наркобарон

Амос Дов Сильвер Служба безопасности Украины отстранила своих сотрудников, которые упустили во время экстрадиции израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей страницу в Facebook.

«СБ Украины проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта «Борисполь» гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур. Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранении от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины», - говорится в сообщении.

«Оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина», - отмечают в ведомстве.

Напомним, 16 августа Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту «Борисполь» во время депортации в Израиль. Амос Дов Сильвер был задержан 12 марта в одной из гостиниц Киева, где проживал на тот момент.