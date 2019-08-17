В Снигиревском районе задержали трех браконьеров, которые словили 155 рыб

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В Снигиревском районе Николаевской области 15 августа полиция и рыбоохрана задержали трех мужчин, которые занимались браконьерским выловом рыбы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В задержании на реке Висунь принимала участие оперативная группа по противодействию незаконному вылову рыбы.

Высунь на территории Снигиревского района обнаружили трех мужчин, которые занимались незаконным выловом рыбы. У браконьеров изъяли 7 сеток общей длиной 420 метров, а также рыбу: 107 – окуней, 126  особей тарани и 21 – карася и судака. Сумма нанесенного ущерба составляет более 13 тысяч гривен. В отношении злоумышленников составили административные протоколы, которые направили в суд.

Напомним, что ранее полиция задержала двух жителей Николаевщины, которые незаконно спиливали деревья в посадке.

Вадим Богданов

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