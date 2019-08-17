Жителя Николаевщины приговорили к двум годам условно за 1600 кустов конопли

В Вознесенске суд утвердил сделку прокурора и обвиняемого в посеве 1600 кустов конопли и наказал двумя годами условного срока.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайоного суда Николаевской области.

Как известно, при 20 июня при обыске у жителя Вознесенского района полиция нашла более 1,5 тысячи кустов конопли, которые, как заявлял домовладелец, он посадил для личного употребления.

Согласно материалам следствия, изначально обвиняемый якобы нашел дикорастущию коноплю в посадке, а потом принес к себе домой. Всего у него при обыске насчитали на участке 1602 куста ухоженной конопли, а в доме около 140 грамм готового к употреблению каннабиса.

В ходе следствия обвиняемый заключил с прокурором договор о признании виновновности в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и частью 2 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») Уголовного кодекса Украины. В сделке стороны также оговорили меру наказания – четыре года лишения свободы с освобождением от основного наказания с испытательным сроком в два года.

Суд утвердил соглашение назначив осужденному оговоренное сторонами наказание.

Напомним, как на Николаевщине полиция нашла у 50-летней женщины бонг, каннабис и 210 кустов конопли.